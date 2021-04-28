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بعد 100 يوم في السلطة.. هل حقق بايدن وعده بتحسين الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة؟

بعد مرور 100 يوم على تسيده سدة الحكم بالولايات المتحدة سيكون الرئيس جو بايدن على موعد مع كشف حساب أمام أعضاء الكونغرس، ليعرض مدى نجاحه في تحقيق وعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد،