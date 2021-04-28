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56:49

الحصاد (2021/4/27)

ناقش حسن جمول في “الحصاد” (2021/4/27) المواضيع: في بداية جولة جديدة من محادثات فيينا، تشكيل لجان لبحث التفاهمات وتسريع وتيرة المفاوضات. أديس أبابا تعلن رفض مناقشة تحديد حصص من المياه لمصر والسودان.
27/4/2021
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