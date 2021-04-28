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الجيش الأوكراني: الانفصاليون انتهكوا وقف إطلاق النار 11 مرة في 24 ساعة

قال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس انتهكوا وقف إطلاق النار 11 مرة في الساعات الـ24 الماضية، إذ استهدفوا مواقع دفاعية للجيش الأوكراني بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات.