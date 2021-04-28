البث الحي
45:46

الاتجاه المعاكس- سوريا إلى أين بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟

ناقشت حلقة (2021/4/27) من برنامج “الاتجاه المعاكس” الإعلان عن الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل استمرار الحرب في البلاد، وتساءلت: إلى أين تتجه سوريا بعد الانتخابات؟
27/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)

24:25
(الجزيرة)

قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة

01:04
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بعد تسريب حديث لظريف.. ما فرص نجاح محادثات فيينا؟

26:46
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26)

21:55
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)

24:25
(الجزيرة)

قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة

01:04
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بعد تسريب حديث لظريف.. ما فرص نجاح محادثات فيينا؟

26:46
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26)

21:55
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)

(الجزيرة)

سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟

(الجزيرة)

قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة

(الجزيرة)

بعد تسريب تسجيل لجواد ظريف.. النجاح أم الفشل مصير محادثات فيينا؟

جواد ظريف وزير الخارجية الإيران (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

روحاني يطالب الاستخبارات بكشف "المؤامرة".. ظريف يأسف لتحوّل تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" بإيران

ظريف شدد على احترامه مصالح البلاد تحت قيادة المرشد (الصحافة الإيرانية)

بايدن يشيد بتقدم "مذهل" في مكافحة كورونا.. أوضاع مؤلمة في الهند ودواء من "فايزر" قد يغير قواعد اللعبة

محارق الجثث في الهند باتت غير قادرة على استيعاب جثث ضحايا الفيروس (رويترز)