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الاتجاه المعاكس- سوريا إلى أين بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟

ناقشت حلقة (2021/4/27) من برنامج “الاتجاه المعاكس” الإعلان عن الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل استمرار الحرب في البلاد، وتساءلت: إلى أين تتجه سوريا بعد الانتخابات؟