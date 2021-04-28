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02:35
إرث ثقافي فلسطيني.. تعرف على حلوى النمورة بغزة
تشتهر غزة بحلوى النمورة، وهي من الحلويات الفلسطينية الشعبية الموروثة عن الأجداد، حيث يحاول الطهاة الحفاظ على أصالتها وجودتها المتوارثة، وهي تتميز بمكوناتها البسيطة وتتيح المجال لإضافات مختلفة عليها.
28/4/2021
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