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أوضاع صعبة يعيشها النازحون العراقيون قي مخيمات إقليم كردستان العراق

يعيش نحو 600 ألف نازح عراقي في مخيمات إقليم كردستان العراق أوضاعا صعبة، لا سيما في ظل تزامن شهر رمضان المبارك مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.