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أنباء عن إرسال بايدن وفد للشرق الأوسط لطمأنة الحلفاء من الاتفاق مع إيران

أفاد موقع بلومبيرغ بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سترسل وفدا من كبار المسؤولين للشرق الأوسط هذا الأسبوع لتهدئة مخاوف حلفاء واشنطن بشأن المحادثات النووية.
28/4/2021
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