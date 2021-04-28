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أديس بابا تؤكد أن المفاوضات الحالية بشأن تعبئة السد وليس تقاسم المياه

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنه ليس من العدل القبول باتفاقية عام 1959 وتخصيص حصص مياه محددة لمصر والسودان. وأشار إلى أن التفاوض في الوقت الحالي هو بشأن تعبئة سد النهضة وليس التقاسم.