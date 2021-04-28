البث الحي
03:20

أديس بابا تؤكد أن المفاوضات الحالية بشأن تعبئة السد وليس تقاسم المياه

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنه ليس من العدل القبول باتفاقية عام 1959 وتخصيص حصص مياه محددة لمصر والسودان. وأشار إلى أن التفاوض في الوقت الحالي هو بشأن تعبئة سد النهضة وليس التقاسم.
27/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

قصة شارع.. ماذا تعرف عن شارعي ماخوفايا وأخوتني رياد بموسكو؟

02:33
(الجزيرة)

لقاء اليوم- البارزاني: ما زال من المبكر الطلب من القوات الأجنبية الرحيل عن العراق

23:35
(الجزيرة)

القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية

02:20
(الجزيرة)

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

02:46
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

قصة شارع.. ماذا تعرف عن شارعي ماخوفايا وأخوتني رياد بموسكو؟

02:33
(الجزيرة)

لقاء اليوم- البارزاني: ما زال من المبكر الطلب من القوات الأجنبية الرحيل عن العراق

23:35
(الجزيرة)

القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية

02:20
(الجزيرة)

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

02:46
المزيد من التقارير الإخبارية

قصة شارع.. ماذا تعرف عن شارعي ماخوفايا وأخوتني رياد بموسكو؟

(الجزيرة)

لقاء اليوم- البارزاني: ما زال من المبكر الطلب من القوات الأجنبية الرحيل عن العراق

(الجزيرة)

القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية

(الجزيرة)

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

روحاني يطالب الاستخبارات بكشف "المؤامرة".. ظريف يأسف لتحوّل تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" بإيران

ظريف شدد على احترامه مصالح البلاد تحت قيادة المرشد (الصحافة الإيرانية)

بايدن يشيد بتقدم "مذهل" في مكافحة كورونا.. أوضاع مؤلمة في الهند ودواء من "فايزر" قد يغير قواعد اللعبة

محارق الجثث في الهند باتت غير قادرة على استيعاب جثث ضحايا الفيروس (رويترز)