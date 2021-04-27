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21:55

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إزالة حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس، كما رصدت التفاعل مع حديث منظمة الصحة العالمية حول أوضاع كورونا في الهند.
26/4/2021
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