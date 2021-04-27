search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
21:55
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إزالة حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس، كما رصدت التفاعل مع حديث منظمة الصحة العالمية حول أوضاع كورونا في الهند.
26/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الشريعة والحياة في رمضان- عبد السلام المجيدي: علوم القرآن جاءت لإيضاح الآيات وأحكام التنزيل
play
50:26
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25)
play
23:03
الشريعة والحياة في رمضان- طارق السويدان: الإسلام حث على الاستفادة من الوقت
play
49:32
ما وراء الخبر.. ما مصلحة نتنياهو بالتصعيد في غزة والقدس؟
play
26:53
مقاطع حول هذه القصة
الشريعة والحياة في رمضان- عبد السلام المجيدي: علوم القرآن جاءت لإيضاح الآيات وأحكام التنزيل
play
50:26
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25)
play
23:03
الشريعة والحياة في رمضان- طارق السويدان: الإسلام حث على الاستفادة من الوقت
play
49:32
ما وراء الخبر.. ما مصلحة نتنياهو بالتصعيد في غزة والقدس؟
play
26:53
المزيد من حوارية
الشريعة والحياة في رمضان- عبد السلام المجيدي: علوم القرآن جاءت لإيضاح الآيات وأحكام التنزيل
كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟
ليبيا.. ما دلالات منع وفد حكومة الوحدة الوطنية من دخول بنغازي؟
القدس تنتصر.. منصات التواصل تحتفي بإزالة حواجز الاحتلال
الأكثر قراءة
حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة
المغرب وإسبانيا.. لعبة شد الحبل بين المصالح والأزمات
بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة
تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟