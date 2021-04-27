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ملفات المنطقة العالقة.. ما دور المنظمات الدولية العاملة في بناء السلام؟

كثرت الأزمات الدولية التي تراوح مكانها منذ عقود، وتزداد تعقيدا وتدفع الشعوب ثمنها الفادح، كما باتت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مستعصية على الحل في المنطقة، فملفات العالم العربي متشابكة.