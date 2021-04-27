search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
26:46
ما وراء الخبر- بعد تسريب حديث لظريف.. ما فرص نجاح محادثات فيينا؟
تساءلت حلقة (2021/4/27) من برنامج “ما وراء الخبر” عن فرص نجاح محادثات فيينا بشأن العودة للملف النووي الإيراني، وذلك بعد تسريب تسجيلات مهمة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،
اقرأ المزيد
27/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الاتجاه المعاكس- سوريا إلى أين بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟
play
45:46
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)
play
24:25
قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة
play
01:04
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26)
play
21:55
مقاطع حول هذه القصة
الاتجاه المعاكس- سوريا إلى أين بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟
play
45:46
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)
play
24:25
قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة
play
01:04
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/26)
play
21:55
المزيد من حوارية
الاتجاه المعاكس- سوريا إلى أين بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)
سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟
قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة
الأكثر قراءة
صنف خائنا في باكستان وبطلا في أميركا.. تعرف على مصير الطبيب الذي ساعد "سي آي إيه" في قتل بن لادن
مصر.. استنكار واسع لإعدامات شملت مواطنا ثمانينيا خلال شهر رمضان
حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة
شاهد- هدف بنزيمة في مرمى تشلسي غير صحيح.. وهذه الأسباب