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26:46

ما وراء الخبر- بعد تسريب حديث لظريف.. ما فرص نجاح محادثات فيينا؟

تساءلت حلقة (2021/4/27) من برنامج “ما وراء الخبر” عن فرص نجاح محادثات فيينا بشأن العودة للملف النووي الإيراني، وذلك بعد تسريب تسجيلات مهمة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،
27/4/2021
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