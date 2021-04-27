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ما وراء الخبر- بعد تسريب حديث لظريف.. ما فرص نجاح محادثات فيينا؟

تساءلت حلقة (2021/4/27) من برنامج “ما وراء الخبر” عن فرص نجاح محادثات فيينا بشأن العودة للملف النووي الإيراني، وذلك بعد تسريب تسجيلات مهمة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،

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