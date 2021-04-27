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ماليزيا.. عادات وتقاليد اجتماعية تتأثر بجائحة كورونا

اعتاد سكان ماليزيا على تقاليد وعادات اجتماعية حرمتهم جائحة كورونا منها. حساء بوبور لامبوك سيد المائدة الرمضانية غاب عن المساجد وقت الإفطار للعام الثاني على التوالي، بسبب إجراءات مكافحة الفيروس.