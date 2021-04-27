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لقاء اليوم- البارزاني: ما زال من المبكر الطلب من القوات الأجنبية الرحيل عن العراق

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني -في تصريحات لحلقة (2021/4/27) من برنامج لقاء اليوم- إنه ما زال من المبكر الطلب من القوات الأجنبية الرحيل عن العراق،
27/4/2021
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