02:08

قصة شارع- الأشهر في الصين.. شارع تشيانمن

في الصين هناك يقول الناس إن أي زيارة لبكين لا تكتمل إلا بالمرور بشارع “تشيانمن”. نهاية هذا الشارع توجد بوابة بكين الأمامية، يعود تاريخها إلى أكثر من 600 عام.