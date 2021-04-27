البث الحي
02:08

قصة شارع- الأشهر في الصين.. شارع تشيانمن

في الصين هناك يقول الناس إن أي زيارة لبكين لا تكتمل إلا بالمرور بشارع “تشيانمن”. نهاية هذا الشارع توجد بوابة بكين الأمامية، يعود تاريخها إلى أكثر من 600 عام.
27/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية

02:20
(الجزيرة)

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

02:46
(الجزيرة)

المغرب.. بدء توسيع مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين

02:36
(الجزيرة)

الطرشي فاكهة المائدة الرمضانية في مصر

01:22
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية

02:20
(الجزيرة)

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

02:46
(الجزيرة)

المغرب.. بدء توسيع مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين

02:36
(الجزيرة)

الطرشي فاكهة المائدة الرمضانية في مصر

01:22
المزيد من التقارير الإخبارية

القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية

(الجزيرة)

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

(الجزيرة)

المغرب.. بدء توسيع مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين

(الجزيرة)

الطرشي فاكهة المائدة الرمضانية في مصر

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

المغرب وإسبانيا.. لعبة شد الحبل بين المصالح والأزمات

مصالح اقتصادية كبيرة بين المغرب وإسبانيا تضبط حالات التوتر بين البلدين (الجزيرة)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟