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01:04
قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة
سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في المظاهرات التي نظمتها قوى المعارضة التشادية، لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي وتسليم إدارة الدولة للقوى المدنية. بدورها، فضت الشرطة المظاهرات ووصفتها بأنها غير قانونيلا.
27/4/2021
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