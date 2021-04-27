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قتلى وجرحى في مظاهرات بتشاد ضد سيطرة العسكر على الدولة

سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في المظاهرات التي نظمتها قوى المعارضة التشادية، لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي وتسليم إدارة الدولة للقوى المدنية. بدورها، فضت الشرطة المظاهرات ووصفتها بأنها غير قانونيلا.