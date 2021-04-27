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02:46
سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة
تنشط مبادرة تقودها أكثر من 40 قبيلة بولاية غرب دارفور في السودان -التي تعرف باسم مبادرة أهل الجنينة- في تنظيم لقاءات مع ممثلين للقبائل المتصارعة، من أجل عقد مصالحات بينها، وصولًا إلى سلام دائم.
27/4/2021
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