02:46

سلطات ولاية غرب دارفور تشيد بمبادرة الصلح بين القبائل المتصارعة

تنشط مبادرة تقودها أكثر من 40 قبيلة بولاية غرب دارفور في السودان -التي تعرف باسم مبادرة أهل الجنينة- في تنظيم لقاءات مع ممثلين للقبائل المتصارعة، من أجل عقد مصالحات بينها، وصولًا إلى سلام دائم.