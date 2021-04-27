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تطورات ملف التحويلات المالية للخارج في لبنان

لم تتراجع القاضية اللبنانية غادة عون عن قرارها بمداهمة شركة خاصة لشحن الأموال ومصادرة أجهزة ومستندات، رغم سحب المدعي التمييزي الملف منها. جاء ذلك في إطار تحقيقاتها في قضية تهريب دولارات من البلاد.