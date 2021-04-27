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ترشيح وفوز ممثلين ومخرجين من عرقيات مختلفة بالأوسكار

الأوسكار حديث الكثيرين حتى اللحظة رغم صدور النتائج، واستثنائية هذا الحفل الذي تميز بحضور وفوز لافت للسيدات والممثلين والمخرجين من عرقيات متنوعة بجوائز عديدة.