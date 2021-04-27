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المغرب.. بدء توسيع مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين

بدأ المغرب توسيع مشروع الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، لكي يصبح التأمين الصحي إجباريًّا، وذلك بعدما كان يقتصر على فئات معينة من الطبقات الفقيرة، وزيادة عدد المستفيدين من نظام التقاعد.