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02:20
القوائم الحرة في الجزائر تنافس الأحزاب التقليدية في سباق الانتخابات التشريعية
تنتهي اليوم فترة تمديد آجال الترشح للانتخابات التشريعية في الجزائر، وشهدت العملية إقبالا كبيرا لمرشحين شباب ضمن قوائم حرة، وتستفيد هذه القوائم من أفضلية عدم الانخراط في المنظومة السياسية السابقة.
27/4/2021
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