01:22

الطرشي فاكهة المائدة الرمضانية في مصر

الطرشي أو المخلل يعتبر فاكهة المائدة الرمضانية في مصر ويوحد في حبه الأغنياء والفقراء، ويعتبر عم عبد المنعم من أشهر أصحاب أقدم محل للطرشي وورث المهنة عن والده الذي ورثها بدوره عن أبيه.