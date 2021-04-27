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الصيد بالصنارة هواية ورزق في تونس

على الرغم من تطور وسائل صيد الأسماك، فإن تلك التي ابتكرها الأجداد تظل على بساطتها أكثر قبولا. الصيد بالصنارة هواية ورزق في النهار الرمضاني في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.