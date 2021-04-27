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الرئيس الأوكراني يعبر عن تفاؤله بالاجتماع مع نظيره الروسي

قال الرئيس الأوكراني إن كل شيء يتحرك نحو عقد هذا الاجتماع كما يبدو له، في إشارة إلى اجتماع محتمل مع نظيره الروسي، مؤكدا أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في دونباس اقترب كثيرا.