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الاحتلال الإسرائيلي يغلق بحر غزة بشكل كامل وسط أنباء عن توجيه ضربة عسكرية ضد القطاع

أغلق الجيش الإسرائيلي بحر غزة بشكل كامل في وجه الصيادين حتى إشعار آخر، في الوقت ذاته صادق الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر على توجيه ضربة عسكرية شديدة إلى القطاع إذا استمر إطلاق الصواريخ.