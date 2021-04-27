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أسترازينيكا ترفض الإجراءات القانونية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحقها

أكدت شركة “أسترازينيكا” (AstraZeneca) للصناعات الدوائية أنه لا أساس للإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي على خلفية التقصير الذي طرأ على إيصال شحناتها من لقاحات كورونا.