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23:03

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادث مستشفى ابن الخطيب في العراق والتضامن العربي معها، كما رصدت الدعوات العربية الداعية لمقاطعة الإمارات بعد أحداث القدس.
25/4/2021
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