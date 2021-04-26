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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادث مستشفى ابن الخطيب في العراق والتضامن العربي معها، كما رصدت الدعوات العربية الداعية لمقاطعة الإمارات بعد أحداث القدس.