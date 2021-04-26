البث الحي
01:57

قصة شارع- الأشهر في الأردن.. شارع الرينبو

يعد شارع الرينبو أحد أشهر شوارع عمّان، ويقول الأردنيون إن بواكير السياسة في بلادهم كانت على جنباته، وإن بين أحجاره القديمة حكايات قرن كامل.
26/4/2021
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