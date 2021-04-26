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02:25
فلسطينيون يعتبرون إزالة الحواجز من ساحات القدس انتصارا لهبتهم
شهدت ساحة باب العامود في القدس المحتلة احتفالات ليلية، عقب إزالة الحواجز الحديدية التي أقامتها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية شهر رمضان، وقد اعتبر الشبان الفلسطينيون إزالة الحواجز انتصارا لهبتهم.
26/4/2021
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