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ظريف يؤكد استعداد بلاده لحوار إقليمي يتناول الملف النووي

قال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إن طهران مستعدة لحوار إقليمي على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن طهران جاهزة لأي اقتراحات بشأن الملف النووي.