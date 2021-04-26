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شراب الزبيب.. شراب رمضان في مدينة دهوك العراقية

كل بلد أو منطقة تشتهر بشراب خاص بها في رمضان، والعراقيون يشتهرون بحبهم لشراب الزبيب خلال هذا الشهر. في مدينة دهوك التي تشتهر بزراعة العنب، تتنافس العديد من المحال لصناعة أفضل شراب زبيب.