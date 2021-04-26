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02:44
توزيع جوائز الأوسكار في نسختها 93 بمدينة لوس أنجلس الأميركية
حقق فيلم نومادلاند أكبر عدد من الجوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار في فئات أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة. واتسم الحفل الذي أقيم في محطة يونيوت ستيشن للقطارات في مدينة لوس أنجلس بسبب جائحة كورونا.
26/4/2021
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