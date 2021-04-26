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تعمل بـ70 دولة بينها دول عربية.. 300 شركة أمنية مسجلة في إسرائيل

كشفت تقارير حديثة عن وجود 300 شركة أمنية مسجلة في إسرائيل، تعمل في 70 دولة خارجية، منها دول عربية، وتقدم هذه الشركات خدمات في مجالات التجسس الإلكتروني والقتل والخطف والتعذيب وإدارة السجون.