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تشاد.. المجلس العسكري يرفض التفاوض مع الحركات المسلحة المعارضة

رفض المجلس العسكري الانتقالي في تشاد إجراء أي مفاوضات مع الحركات المسلحة المعارضة التي شنت الهجمات الأخيرة على مواقع الجيش التشادي.

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