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اندثرت مع تطور الحياة.. تقاليد ومهن في رمضان

مع تطور الحياة غابت كثير من تقاليد رمضان، خصوصا المسحراتي والحكواتي ومهن أخرى اندثرت. في الوقت الراهن يقتصر ظهور هذه المهن على مبادرات فردية متفرقة.