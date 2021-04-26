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01:49
المفاوضون الإيرانيون يطلعون مجلس النواب على تطورات المحادثات في فيينا
أطلع كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي أعضاء مجلس النواب الإيراني على آخر تطورات المحادثات الجارية في فيينا؛ سعيا لإنهاء أزمة الملف النووي.
25/4/2021
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