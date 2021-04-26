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المغرب.. مهن موسمية لإعداد المأكولات والحلويات مرتبطة بشهر رمضان

تنتشر في المدن المغربية مهن موسمية ترتبط بشهر رمضان، وما يميز المائدة المغربية خلال الشهر الفضيل من مأكولات وحلويات مختلفة. وتنشط النساء في هذه المهن التي تنعش الحركة التجارية في المدن العتيقة.