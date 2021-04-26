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العراق.. فاجعة مستشفى ابن الخطيب جاءت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد

بكثير من الألم، يشيع العراقيون جثامين أقاربهم من الذين لقوا حتفهم في مستشفى ابن الخطيب. كانوا هناك للعلاج من فيروس كورونا يبحثون عن أكسجين يمدهم بالحياة، فقتلوا جراء احتراقهم بسبب الحريق.