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العراق.. ارتفاع أسعار سلع غذائية في إقليم كردستان

تشهد أسواق إقليم كردستان ارتفاعاً واضحاً في أسعار المواد الغذائية، فقد زادت أسعار بعض المنتجات بنسبة 50%. وعبر مواطنون عن استيائهم وطالبوا الحكومة والتجار بأخذ وضعهم المعيشي بعين الاعتبار.