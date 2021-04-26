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الحصاد (2021/4/25)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/4/25) المواضيع: رئيس الوزراء يوقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد بعد حريق المستشفى. طهران تكشف عن تفاهمات مع أميركا لرفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك.
25/4/2021
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