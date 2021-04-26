الحصاد (2021/4/25)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/4/25) المواضيع: رئيس الوزراء يوقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد بعد حريق المستشفى. طهران تكشف عن تفاهمات مع أميركا لرفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك.