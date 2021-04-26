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اشتداد القتال باتجاه مدينة مأرب بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني

يشدد الحوثيون هجماتهم باتجاه مدينة مأرب الإستراتيجية، آخر معاقل الحكومة اليمنية في الشمال. وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى خلال اليومين الماضيين. ويتهم الحوثيون طائرات التحالف بشن أكثر من 20 غارة.