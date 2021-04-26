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02:26

أزمة الوقود في اليمن تدفع مواطنين للبحث عن بدائل تمكّنهم من مواصلة حياتهم

مع اشتداد أزمة الوقود في ظل الحرب المستمرة في اليمن، يسعى المواطنون لإيجاد بدائل تمكنهم من سد حاجاتهم من الوقود. ففي محافظة حجة، تمكنت أسرة ريفية من الاعتماد على مخلفات أبقارها للحصول على غاز الميثان.
26/4/2021
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