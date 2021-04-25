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مقتل وإصابة عشرات العراقيين بحريق بمستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا

أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل 27 شخصا على الأقل في انفجار أنابيب أكسجين في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوبي بغداد.
25/4/2021
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