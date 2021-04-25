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02:14

مبادرات حكومية بالبرازيل لمواجهة كورونا ومحاربة الجوع معا

لاقت المبادرات التي أطلقتها الحكومة بالبرازيل لمواحهة كورونا ومحاربة الجوع معا، تجاوبا كبيرا من المواطنين، حيث أقبل الآلاف منهم على تقديم المساعدات العينية مقابل تلقيهم للقاح ضد كورونا،
25/4/2021
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