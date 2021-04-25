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01:57
كورونا في الهند.. ارتفاع عدد الوفيات وضعف في استقبال الإصابات
مددت العاصمة الهندية الإغلاق أسبوعا آخر في وقت تواجه فيه مستشفياتها صعوبة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين بكورونا. وقد سجلت الهند نحو 350 ألف إصابة جديدة وأكثر من 2700 وفاة في يوم واحد.
25/4/2021
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