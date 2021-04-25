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قصة شارع- الأشهر في إسطنبول.. شارع الاستقلال

شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول الوجهة الأولى للسياح القادمين إلى تركيا، ولذلك فلا عجب أن يعبره مليون شخص يوميا لأغراض متعددة، سواء للتعرف على معالمه وتاريخه أو لقاء الأصدقاء والتسوق.