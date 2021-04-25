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في رمضان تزداد مسابقات حفظ وتجويد القرآن بموريتانيا

يزداد عدد مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده خلال شهر رمضان الكريم في موريتانيا. وتحرص المدارس القرآنية في الشهر الفضيل على الاحتفاء بخريجيها، وبينهم عدد كبير من النساء.