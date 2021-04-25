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صناعة الكنافة في مصر

عادة ما توصف الكنافة في مصر بأنها من أشهر الطقوس الشعبية التراثية الرمضانية. ورغم انتشار ما يعرف بصناعة الكنافة الآلية، فإن الكنافة اليدوية ما زالت تحظى بتميزها الكبير.