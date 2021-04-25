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حزن وغضب في العراق بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

خيمت حالة من الحزن والغضب على الشعب العراقي اليوم بعد حادث الحريق الذي اندلع في مستشفىى ابن الخطيب، والذي أسفر عن مقتل 82 شخصا وأكثر من 100 جريح، الذين جاؤوا إلى المستشفى سعيا لتلقي العلاج من وباء كو

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