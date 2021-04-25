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حادث حريق بمستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا

بحصيلة كبيرة من الضحايا انتهى الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب شرقي العاصمة بغداد بعد أن حصد أرواح عشرات المرضى المصابين بفيروس كورونا، وسط تضارب الأنباء بشأن أسبابه.