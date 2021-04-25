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بعد رحيل ديبي.. محللون يشعرون بالقلق من عواقب تغيير القيادة في تشاد

بعد مقتل الرئيس التشادي الراحل ادريس ديبي، يشعر محللون وأطراف فاعلة في النزاعات في الدول المجاورة بالقلق من عواقب تغيير القيادة في تشاد، البلد المحوري بين الساحل ووسط إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.